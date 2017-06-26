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СМИ: «Благотворительный фонд Месси не задекларировал не менее 10 млн евро доходов»
Сегодня, 13:58 | Источник: Abc.es | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, благотворительный фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси скрыл от налоговых органов не менее 10 млн евро доходов.
По данным источника, с помощью данного фонда аргентинец скрывал доходы от спонсорских контрактов. Отмечается, что Месси со своим отцом Хорхе Орасио учредили несколько организаций с похожими названиями, но разными счетами и использовали их в качестве прикрытия, не предоставляя налоговых деклараций.
Напомним, что ранее испанский суд приговорил Месси и его отца к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.
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