СМИ: «Благотворительный фонд Месси не задекларировал не менее 10 млн евро доходов»

По информации источника, благотворительный фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси скрыл от налоговых органов не менее 10 млн евро доходов.

По данным источника, с помощью данного фонда аргентинец скрывал доходы от спонсорских контрактов. Отмечается, что Месси со своим отцом Хорхе Орасио учредили несколько организаций с похожими названиями, но разными счетами и использовали их в качестве прикрытия, не предоставляя налоговых деклараций.

Напомним, что ранее испанский суд приговорил Месси и его отца к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.