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Зе Луиш продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года
Сегодня, 19:33 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Спартака» Зе Луиш продлил контракт с «красно-белыми». Новое соглашение 26-летнего игрока рассчитано до лета 2021 года.
Зе Луиш дебютировал в «Спартаке» 17 июля 2015 года. Он провел за клуб 49 матчей и забил 15 голов.
По слухам, зарплата футболиста по новому контракту увеличилась вдвое.
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что не запрещено – то разрешено, я бы руководствовался этим.
Я то на спортс.ру прочёл,Дудь неплохой журналюга
Типичное интервью новичка зенита:
Ну... читает по бумажке... зенит самый большой клуб всей галактики.. эм? (дают по шапке орлову, опять с транквилизаторами перебрал)
Ну вообщем это, я сюда не за бабки(нервная улыбка) за стрелку играть приехал, вот.
600 человек на ютубе онлайн радуются.
Все как обычно.
я щас про просмотры по телеку,а не про посещаемость и т.п
The Best!!!
Мячи армейцам отгружал
Теперь готов, добавил щит
И новой целью стал Зенит