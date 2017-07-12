Зе Луиш продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года

Нападающий «Спартака» Зе Луиш продлил контракт с «красно-белыми». Новое соглашение 26-летнего игрока рассчитано до лета 2021 года.

Зе Луиш дебютировал в «Спартаке» 17 июля 2015 года. Он провел за клуб 49 матчей и забил 15 голов.

По слухам, зарплата футболиста по новому контракту увеличилась вдвое.