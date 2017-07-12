Рейтинг@Mail.ru

Зе Луиш продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Спартак М, Зе Луиш
Сегодня, 19:33 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Спартака» Зе Луиш продлил контракт с «красно-белыми». Новое соглашение 26-летнего игрока рассчитано до лета 2021 года.

Зе Луиш дебютировал в «Спартаке» 17 июля 2015 года. Он провел за клуб 49 матчей и забил 15 голов.

По слухам, зарплата футболиста по новому контракту увеличилась вдвое.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:32, редактировал Сегодня 20:33
ответ пользователю post-navigator (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:29
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:27
ответ пользователю nikolah (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:24
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:23
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:22
ответ пользователю nikolah (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:21, редактировал Сегодня 20:21
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:19
ответ пользователю Супервайзер (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:18
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:17
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:16
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:15
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:15
ответ пользователю nikolah (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:14
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:13
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:11
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:11
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:10
ответ пользователю nikolah (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:10
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:09
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:08
ответ пользователю Mr.Fish-ka (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:07
ответ пользователю nikolah (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:06
ответ пользователю cska.78 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 20:05
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:04
ответ пользователю cska.78 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:04
ответ пользователю cska.78 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:03
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:03
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:03
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:09 Товен пролонгировал договор с «Марселем» 0
17:27 «Торино» продлил контракт с Базелли 0
13:11 Официально Фото Заинтересовавший «Зенит» хавбек Гомес продлил контракт с «Аталантой» 11
12:55 Официально Фото «Зенит» продлил контракт с Зыряновым 24
11:50 Официально Владимир Дядюн покинул «Рубин» 29
07:57 Источник: «„Рома“ предложила Наингголану новый контракт с зарплатой € 5 млн в год» 5
Вчера
22:13 Ачерби и Адьяпонг продлили контракты с «Сассуоло» 0
19:42 Официально Фото «Милан» продлил контракт с Доннаруммой до 2021 года 84
17:25 Слухи Зырянов еще год будет играющим тренером «Зенита-2» 20
14:07 Официально «Болонья» продлила сотрудничество с Донадони 2
все материалы по этой теме
Турниры