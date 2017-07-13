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Вернблум: «Получу 100-ю желтую карточку и устрою огромное празднование»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, ЦСКА, Вернблум Понтус
Сегодня, 20:55 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, имеющий в своем пассиве 80 желтых карточек, пообещал не останавливаться на достигнутом и добраться до гроссмейстерской отметки в 100 «горчичников». Об этом он сообщил во время встречи с болельщиками «армейцев».

«Я постараюсь получить юбилейную 100-ю жёлтую карточку, но тренер не любит, когда я их получаю. Когда это случится, устрою огромное празднование этого события».

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