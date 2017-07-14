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Слуцкий: «В „Халл Сити“ нет пассажиров – только серьёзные игроки»
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Наши за рубежом, Халл Сити, Слуцкий Леонид , Клэкстоун Джош, Батти Даниэль
Сегодня, 01:50 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий высказался о молодых футболистах команды:
«В нашей команде нет пассажиров, здесь только серьёзные футболисты. Молодые игроки, такие как Кларк, Клэкстоун и Бэтти, хорошо проявляют себя на тренировках и находятся в отличной форме. Шанс проявить себя в основном составе может получить каждый. Они не совсем молодые игроки. Им уже по 19-20 лет – в таком возрасте футболисты уже должны начинать серьёзную карьеру.
У них есть пример перед глазами в лице опытных футболистов, они отлично взаимодействуют между собой».
Российский специалист также прокомментировал подписание «Халлом» защитника «Челси» Ола Айна.
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ждем вылета халла из чемпионшипа, ну если вовремя не выпрут пассажира