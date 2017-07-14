Слуцкий: «В „Халл Сити“ нет пассажиров – только серьёзные игроки»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий высказался о молодых футболистах команды:

«В нашей команде нет пассажиров, здесь только серьёзные футболисты. Молодые игроки, такие как Кларк, Клэкстоун и Бэтти, хорошо проявляют себя на тренировках и находятся в отличной форме. Шанс проявить себя в основном составе может получить каждый. Они не совсем молодые игроки. Им уже по 19-20 лет – в таком возрасте футболисты уже должны начинать серьёзную карьеру.

У них есть пример перед глазами в лице опытных футболистов, они отлично взаимодействуют между собой».

Российский специалист также прокомментировал подписание «Халлом» защитника «Челси» Ола Айна.