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Мончи встретился с агентом Мареза, чтобы обсудить переход игрока в «Рому»
Сегодня, 09:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Спортивный директор «Ромы» Мончи встретился с агентом полузащитника «Лестера» Рияда Мареза, чтобы обсудить переезд 26-летнего алжирца в Рим. «Джаллоросси» намерены закрыть брешь после ухода Мохамеда Салаха в «Ливерпуль».
По неофициальной информации, римский клуб предлагал «лисам» 30 млн фунтов, но «Лестер» желает выручить с продажи Мареза не менее 48 млн фунтов (около 55 млн евро).
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