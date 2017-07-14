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Ибрагимович ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Соккер.Ру // США. МЛС 2017, Заграница: трансферные слухи, Лос-Анджелес Гэл, Ибрагимович Златан
Сегодня, 08:51 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Нападающий Златан Ибрагимович в скором времени может оказаться в «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает английская пресса.

Сейчас шведский футболист обсуждает условия контракта и его финансовую составляющую. По слухам, 35-летнему игроку предлагают 6 млн фунтов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом американского чемпионата.

Сейчас Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы колена. Вчера он заинтриговал болельщиков некой «огромной новостью».

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