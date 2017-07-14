Ибрагимович ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий Златан Ибрагимович в скором времени может оказаться в «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает английская пресса.

Сейчас шведский футболист обсуждает условия контракта и его финансовую составляющую. По слухам, 35-летнему игроку предлагают 6 млн фунтов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом американского чемпионата.

Сейчас Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы колена. Вчера он заинтриговал болельщиков некой «огромной новостью».