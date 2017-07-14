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СМИ: «О трансфере Себальоса в „Реал“ официально объявят через неделю»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Бетис, Себальос Даниэль
Сегодня, 08:40 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
«Бетис» и «Реал» в четверг вечером уладили все спорные моменты по трансферу полузащитника Даниэля Себальоса в «королевский клуб», сообщают в Испании. Ожидается, что мадридский коллектив официально объявит о новом приобретении в следующую пятницу. Сразу после этого 20-летний футболист отправится в США, чтобы присоединиться к дружине Зинедина Зидана.
Грядущий трансфер оценивают в 16,5 млн евро.
В минувшем сезоне Себальос провел 30 матчей в Примере, забил два гола и сделал две результативные передачи.
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