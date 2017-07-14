Нападающий АЕКа: «В дуэли с ЦСКА я не знаю, кто из нас фаворит»

Нападающий греческого АЕКа Угу Алмейда прокомментировал жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где его команда поборется с ЦСКА.

«Нам достался серьёзный соперник, который регулярно становился чемпионом в России. Такую команду тяжело пройти. Я не знаю, кто фаворит. Просто для нас будут сложные игры. Знаю, что встретятся две достойные команды.

АЕК любит держать мяч и навязывать игру. Хотя я знаю, что ЦСКА оставляет мало простора для атак. У москвичей опытные футболисты. Вратарь и защитники уже давно играют вместе.

Я бы, конечно, предпочёл, чтобы первая встреча состоялась в Москве. Но ничего страшного, будем зарабатывать преимущество дома. Понятно, что ЦСКА на своём поле очень силён».