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Нападающий АЕКа: «В дуэли с ЦСКА я не знаю, кто из нас фаворит»
Сегодня, 18:32 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий греческого АЕКа Угу Алмейда прокомментировал жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где его команда поборется с ЦСКА.
«Нам достался серьёзный соперник, который регулярно становился чемпионом в России. Такую команду тяжело пройти. Я не знаю, кто фаворит. Просто для нас будут сложные игры. Знаю, что встретятся две достойные команды.
АЕК любит держать мяч и навязывать игру. Хотя я знаю, что ЦСКА оставляет мало простора для атак. У москвичей опытные футболисты. Вратарь и защитники уже давно играют вместе.
Я бы, конечно, предпочёл, чтобы первая встреча состоялась в Москве. Но ничего страшного, будем зарабатывать преимущество дома. Понятно, что ЦСКА на своём поле очень силён».
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Если нападающий АЕКа о вратаре заговорил, значит они там уже все в курсе о серии)))
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Вратарь просто поражает защитников своей изобретательностью ляпов.
Апогей в 21-30 по Москве)
Здравая оценка результатов жребьевки у него. Игра будет не простая, но АЕК по любому проходить надо. Удачи всем российским клубам в ЛЧ и ЛЕ.
Привет радиации!)
Типа ваш номер шестой.
Водопой налево.