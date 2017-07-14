Бартомеу: «„Барселоне“ нужна всего пара штрихов. Придут 2-3 футболиста»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выступил перед прессой и сообщил о трансферных планах каталонцев:

«Хочу отдать должное нашему составу, у нас отличные игроки. Мы обновили контракты с Месси, Неймаром и Суаресом, Пике и Бускетсом. Теперь предстоит продлить сотрудничество с Иньестой.

Есть отличные ребята из второй команды. Вальверде нравится наблюдать за нашей академией. Он мне об этом рассказал, и мы это очень ценим.

Нам нужна пара штрихов, чтобы стать еще сильнее. Вот что беспокоит поклонников. Все спрашивают: „Кто придет? Кто придет?“ Это создает ажиотаж. Мы работаем. Два или три игрока придут из других клубов. До августа еще полно времени. Только терпение.

Некоторые подписания мы уже почти совершили, но пока не могу ничего объявлять».

Напомним, что вчера «Барселона» объявила о приобретении защитника «Бенфики» Нельсона Семеду.