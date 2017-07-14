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Гальярдини: «Это последний шанс „Интера“ вернуться на лидирующие позиции»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Интер, Гальярдини Роберто
Сегодня, 10:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини считает, что в этом сезоне миланский коллектив должен использовать свой последний шанс, чтобы вернуться на ведущие позиции в чемпионате:

«Спаллетти прав, это наш последний шанс вернуться на лидирующие позиции. В этот раз задача стоит большая.

Нужно понимать, что каждая игра — это три очка, и никогда не отступаться от этой мысли. Остальные тоже усилились, но нам нужно все сделать правильно. Конец сезона покажет, чего мы стоим.

Не думаю, что мы всегда чувствовали единство. Это ментальная проблема. Пришло время поменять систему. „Интер“ слишком долго не был в еврокубках. Нам больше нельзя ошибаться».

Ранее наставник «нерадзурри» Лучано Спаллетти отметил, что важно строить командную игру от обороны.

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