Галлас: «Мбаппе был рожден, чтобы стать одним из лучших футболистов в мире»

Знаменитый французский футболист Вильям Галлас поделился мнением о талантах юного нападающего «Монако» Килиана Мбаппе:

«Этот парень был рожден, чтобы стать одним из лучших футболистов в мире. Его стиль общения, решения — всё это просто невероятно. И ему всего 18! Уже сейчас он кажется настоящим профессионалом. Он знает, чего хочет, и это меня шокирует. Я немногих игроков видел, которые были бы зрелыми в таком возрасте.

Все сравнивают его с Тьерри Анри, ведь он тоже играл в „Монако“. Но стиль игры Килиана отличается от стиля Анри. Я бы скорее сравнил его с Неймаром. Взгляните, как он двигается, бегает. У него в арсенале множество приемов. Лучше сравнивайте его с Неймаром».