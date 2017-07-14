Бартра: «Обамеянг - душа „Боруссии“»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра надеется, что его одноклубник Пьер-Эмерик Обамеянг останется в составе «шмелей»:

«Разумеется, я надеюсь, что Обамеянг останется. Он для нас важен не только как забивной форвард. Пьер-Эмерик — душа команды».

Напомним, что габонским футболистом, по слухам, интересуются «Челси», ПСЖ, «Ливерпуль», «Реал» и «Милан», а китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за игрока 85 млн евро.