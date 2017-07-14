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Бартра: «Обамеянг - душа „Боруссии“»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Боруссия Д, Бартра Марк, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 12:39 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра надеется, что его одноклубник Пьер-Эмерик Обамеянг останется в составе «шмелей»:

«Разумеется, я надеюсь, что Обамеянг останется. Он для нас важен не только как забивной форвард. Пьер-Эмерик — душа команды».

Напомним, что габонским футболистом, по слухам, интересуются «Челси», ПСЖ, «Ливерпуль», «Реал» и «Милан», а китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за игрока 85 млн евро.

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