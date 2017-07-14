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Мбаппе: «Не знаю, останусь ли я в „Монако“»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: мнение, Монако, Мбаппе Килиан
Сегодня, 17:00 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

«Монако» рассчитывает на своего юного форварда Килиана Мбаппе в следующем сезоне, да и сам игрок ранее отмечал, что желает остаться в составе монегасков.

Сегодня французский клуб провел автограф-сессию, десятки людей обращались к Килиану с просьбой расписаться и сфотографироваться. Но на популярный вопрос о своем будущем Мбаппе уже не стал отвечать однозначно:

«Не знаю, останусь ли я».

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