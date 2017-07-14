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Тренер АЕКа: «Я не боюсь ЦСКА»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2017/2018, Заграница: мнение, АЕК, ЦСКА, Хименес Маноло
Сегодня, 16:40 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

В третьем квалификационным раунде Лиги чемпионов жребий свел ЦСКА и АЕК. Тренер греческого клуба Маноло Хименес отметил, что не боится «армейцев»:

«На этом уровне все соперники сильны. Насколько я знаю, чемпионат в России начинается гораздо раньше, чем в большинстве европейских лиг, так что к моменту нашей первой игры они проведут уже три или четыре матча. Нам стоит относиться к товарищеским матчам как к официальным, чтобы быть готовыми к игре с ЦСКА. В любом случае, я не боюсь, я очень рад видеть АЕК в числе лучших клубов».

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