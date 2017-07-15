Рейтинг@Mail.ru

Чигринский: «ЦСКА — одна из самых организованных команд в России»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2017/2018, Заграница: мнение, ЦСКА, АЕК, Чигринский Дмитрий
Сегодня, 11:00 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Роман Мельник

ЦСКА встретится с АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Украинский защитник греческого коллектива Дмитрий Чигринский поделился своими мыслями об игре «армейцев»:

«Для нашей команды то, что мы в принципе попали в сетку Лиги чемпионов, - это уже серьезный шаг вперёд. Мы прекрасно это понимаем. Поэтому какая бы команда нам ни попалась, нас бы не расценивали как фаворита в предстоящем противостоянии. Поэтому мы смотрели на каждого возможного соперника с огромным уважением, как на команду, которая выше нас и по рейтингу, и по уровню.

Из возможных соперников, наверное, выделялся „Аякс“, да и то по прошлогоднему результату. Что думаю именно про ЦСКА? При обсуждении отмечали, что это очень стабильная команда. Постоянно играет в Лиге чемпионов, в Премьер-Лиге всегда показывает хорошие результаты. Слово „стабильность“, наверное, и есть то самое, которое лучше всего охарактеризует ЦСКА.

Нет никаких шатаний внутри и вокруг команды. Одна из самых организованных команд в российском футболе. Полгода назад в команде поменялся тренер, они опередили „Зенит“ в чемпионате. Видел, что немного изменилась схема игры: играли то в три, то в пять защитников».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:03
, чтобы видеть комментарии
Сегодня 12:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:45
ответ пользователю Sully (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:37
ответ пользователю Sully (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:33
ответ пользователю CSKA Rek (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:31
ответ пользователю Sully (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:26
ответ пользователю CSKA Rek (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:23
ответ пользователю Павлюченко 13 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:17
ответ пользователю Sully (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:47 Фото Бакайоко: «Прошло два дня, а я уже скучаю по „Монако“» 3
10:01 Семеду: «„Барселона“ может на меня рассчитывать во всем» 8
09:48 Гендир «Шахтера»: «Наша задача — ежегодно участвовать в групповом этапе ЛЧ» 6
09:31 Венгер: «Санчес и Уилшир останутся в „Арсенале“» 5
09:19 «Барселона» не смогла договориться с ПСЖ о трансфере Верратти 13
08:50 Клопп: «Салах понятия не имеет, как „Ливерпуль“ привык обороняться» 9
08:27 Себальос: «Постараюсь возвеличить историю „Реала“» 4
06:24 Моджи: «Очевидно, что Бонуччи ушёл в „Милан“ из-за конфликта с Аллегри» 6
Вчера
22:05 Марсело: «Роналду знает, что игроки „Реала“ будут с ним до конца» 8
18:48 Таккинарди: «Переход Бонуччи в „Милан“ можно сравнить с трансфером Игуаина в „Юве“» 18
все материалы по этой теме
Турниры