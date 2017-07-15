Чигринский: «ЦСКА — одна из самых организованных команд в России»

ЦСКА встретится с АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Украинский защитник греческого коллектива Дмитрий Чигринский поделился своими мыслями об игре «армейцев»:

«Для нашей команды то, что мы в принципе попали в сетку Лиги чемпионов, - это уже серьезный шаг вперёд. Мы прекрасно это понимаем. Поэтому какая бы команда нам ни попалась, нас бы не расценивали как фаворита в предстоящем противостоянии. Поэтому мы смотрели на каждого возможного соперника с огромным уважением, как на команду, которая выше нас и по рейтингу, и по уровню.

Из возможных соперников, наверное, выделялся „Аякс“, да и то по прошлогоднему результату. Что думаю именно про ЦСКА? При обсуждении отмечали, что это очень стабильная команда. Постоянно играет в Лиге чемпионов, в Премьер-Лиге всегда показывает хорошие результаты. Слово „стабильность“, наверное, и есть то самое, которое лучше всего охарактеризует ЦСКА.

Нет никаких шатаний внутри и вокруг команды. Одна из самых организованных команд в российском футболе. Полгода назад в команде поменялся тренер, они опередили „Зенит“ в чемпионате. Видел, что немного изменилась схема игры: играли то в три, то в пять защитников».