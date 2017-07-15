«Рубин» выкупил права на показ своих матчей чемпионата России за 10,5 млн рублей

Стало известно, за сколько «Рубин» выкупил сублицензию у «Матч ТВ» на показ своих матчей чемпионата России. Общая стоимость соглашения составила 10,5 миллиона рублей. При этом сообщается, что у контракта очень много ограничений. В частности, показ матчей «Рубина» разрешен только по ТВ и только на территории Татарстана.

Напомним, что в первом туре национального первенства «Рубин» сыграет с «Краснодаром».