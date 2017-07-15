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«Рубин» выкупил права на показ своих матчей чемпионата России за 10,5 млн рублей
Сегодня, 22:22 | Источник: Бизнес Online | Редакция: Максим Коджеспиров
Стало известно, за сколько «Рубин» выкупил сублицензию у «Матч ТВ» на показ своих матчей чемпионата России. Общая стоимость соглашения составила 10,5 миллиона рублей. При этом сообщается, что у контракта очень много ограничений. В частности, показ матчей «Рубина» разрешен только по ТВ и только на территории Татарстана.
Напомним, что в первом туре национального первенства «Рубин» сыграет с «Краснодаром».
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Александр Чистяков
Суперкубок России достался «Спартаку», но футбольный чемпионат стартует сегодня. «Соккер.ру» советует, кому оказать поддержку, если вы не определились с симпатиями.
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На Спартак мало ходит)))))Ха-ха)))
Я думаю, что скоро Тосно половину ваших оттянет...