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ЦСКА одержал победу над «Анжи»

Матч: АнжиАнжи1 : 3ЦСКАЦСКА
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 21:54 | Редакция: Максим Коджеспиров

ЦСКА одержал выездную победу над «Анжи» (3:1) в матче первого тура чемпионата России.

Каспийск, стадион «Анжи-Арена»

«Анжи» - ЦСКА - 1:3
Голы: Маркелов 64 - Васин 21, Головин 49, Натхо 79 (с пенальти).

«Анжи»: Солосин, Брызгалов, Мусалов, Полуяхтов, Фибель, Афонин, Карасев, Липартия (Мамтов 55), Гулиев (Данченко 46), Яковлев (Кацаев 69), Маркелов.
Главный тренер: Александр Григорян.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Щенников, Березуцкий, Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Головин, Натхо (Кучаев 83), Фернандес, Витиньо (Жамалетдинов 89).
Главный тренер: Виктор Гончаренко.

Предупреждения: Яковлев 41, Полуяхтов 74.

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

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