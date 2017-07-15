ЦСКА одержал победу над «Анжи»
ЦСКА одержал выездную победу над «Анжи» (3:1) в матче первого тура чемпионата России.
Каспийск, стадион «Анжи-Арена»
«Анжи» - ЦСКА - 1:3
Голы: Маркелов 64 - Васин 21, Головин 49, Натхо 79 (с пенальти).
«Анжи»: Солосин, Брызгалов, Мусалов, Полуяхтов, Фибель, Афонин, Карасев, Липартия (Мамтов 55), Гулиев (Данченко 46), Яковлев (Кацаев 69), Маркелов.
Главный тренер: Александр Григорян.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Щенников, Березуцкий, Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Головин, Натхо (Кучаев 83), Фернандес, Витиньо (Жамалетдинов 89).
Главный тренер: Виктор Гончаренко.
Предупреждения: Яковлев 41, Полуяхтов 74.
Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.
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Болельщиков ЦСКА с победой!
Болельщиков ЦСКА с победой!
скорости и физика добавились,
плюс командная игра,проблески,
по идее,следующую с Амкаром
должны уже отыграть прилично,
у вас класс на голову выше пермяков.
что там у них было,я просто помню прошлый сезон,
когда сам помнишь,что было в прошлом сезоне
в матче в Москве с вашими,когда целой трибуной
скандировали не озвучить,а сегодня какая была аура,
ты сам наверно видел,по логике,такая же должна быть
и ответная игра второго круга,без взаимных оскорблений......
А я удивлён игрой Анжи.
Команда серьёзно изменилась и игра улучшилась заметно.
Последим, что дальше будет
Посредством клубного сайта «Локомотив» заявил, что «Спартак» может быть наказан техническим поражением по итогам матча за Суперкубок России, который состоялся в пятницу, 14 июля, и завершился победой подопечных Массимо Карреры со счётом 2:1 в дополнительное время.
В заявлении указывается, что защитник «Спартака» Георгий Джикия не имел права участвовать в поединке за Суперкубок России, поскольку был удалён с поля в матче 30-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Арсеналом» и получил автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которая переносится на сезон-2017/18.
Надеюсь, что справедливость восторжествует!
Численко непростой был человек,короче сгубило его то,что многим высоким людям помешало.
Выясню,в чем дело. Потом отпишусь.
С победой тебя, по делу выиграли.
Я конечно тебя не потеряю, благо есть номер телефона и "ВА"...но для местных твой уход будет невосполним.
А здесь как назвать "газон"?