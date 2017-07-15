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В «Барселоне» подтвердили интерес к Паулиньо
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Гуанчжоу Эв, Паулиньо
Сегодня, 23:48 | Источник: football-espana.net | Редакция: Сергей Иванов
Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.
«Мы не гарантируем, что сделка состоится. Нужно осторожно подходить к таким вопросам, грамотно проводить работу с клубом из другой лиги. Если получится, мы закроем сделку скоро. Если не выйдет, то ничего страшного».
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То ли лыжи неправильные, то ли кататься не умеем.
В мире полно игроков достойных играть в Барсе, которых можно купить - нет, мы выберем тех, кого либо нельзя купить, либо они дорого стоят и будет биться головой о стену в надежде на положительный исход.
Интерес?! вот так новость, тут уже пол-мира в курсе было ещё неделю назад.
Вроде бы ТО в Китае уже заканчивается, сколько можно интересоваться?
Не понимаю, честно, почему, например, у Сити или Милана могут быть норм трансферы, а Барсе что-то мешает.