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В «Барселоне» подтвердили интерес к Паулиньо

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Гуанчжоу Эв, Паулиньо
Сегодня, 23:48 | Источник: football-espana.net | Редакция: Сергей Иванов

Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

«Мы не гарантируем, что сделка состоится. Нужно осторожно подходить к таким вопросам, грамотно проводить работу с клубом из другой лиги. Если получится, мы закроем сделку скоро. Если не выйдет, то ничего страшного».

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