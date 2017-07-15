В «Барселоне» подтвердили интерес к Паулиньо

Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

«Мы не гарантируем, что сделка состоится. Нужно осторожно подходить к таким вопросам, грамотно проводить работу с клубом из другой лиги. Если получится, мы закроем сделку скоро. Если не выйдет, то ничего страшного».