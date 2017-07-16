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Новичок АПЛ «Хаддерсфилд» презентовал третий комплект формы

16 июля 2017, 21:52

Новичок английской премьер-лиги «Хаддерсфилд» презентовал третий комплект формы. Форма выполнена в красном цвете с черными вставками.

Напомним, что «Хаддерсфилд» вырвал путевку в премьер-лигу в матче с «Редингом».

Новичок АПЛ «Хаддерсфилд» презентовал третий комплект формы

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
17 июля 2017 в 10:21
Фуууууу!))
Cules2013
Cules2013
17 июля 2017 в 09:08
Двойственное ощущение. С одной стороны, действительно, что за нафиг? очередное доказательство того, что дизайнером платят деньги за не пойми что, которое может придумать любой более-менее креативный человек.
С другой стороны, определённый стиль выдержан, в духе азиатских принтов, за что спасибо, вероятно титульному спонсору. К тому же это 3 форма, в которой они от силы пару матчей за сезон отыграют. А если кто не заметил, то изготовитель "Пума".
Домашняя форма вполне себе хорошая.
Красно-Белый Братец
Красно-Белый Братец
17 июля 2017 в 04:37
Картридж в принтере закончился,пацаны.
Alistar10
Alistar10 ответ Viduka (раскрыть)
17 июля 2017 в 00:44
Хах, ну ты и фотку выбрал)))
Viduka
Viduka
17 июля 2017 в 00:42
Неплохой римейк классической формы начала 90-х.
Dudikoff
Dudikoff
16 июля 2017 в 22:59
Убивать таких дизайнеров
XimeRajke
XimeRajke
16 июля 2017 в 22:01
Дизайн "вырвиглаз"
bfd
bfd
16 июля 2017 в 21:59
срочно искать нормального дизайнера
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