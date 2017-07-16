Новичок АПЛ «Хаддерсфилд» презентовал третий комплект формы

Новичок английской премьер-лиги «Хаддерсфилд» презентовал третий комплект формы. Форма выполнена в красном цвете с черными вставками.
Напомним, что «Хаддерсфилд» вырвал путевку в премьер-лигу в матче с «Редингом».
Новичок английской премьер-лиги «Хаддерсфилд» презентовал третий комплект формы. Форма выполнена в красном цвете с черными вставками.
Напомним, что «Хаддерсфилд» вырвал путевку в премьер-лигу в матче с «Редингом».
С другой стороны, определённый стиль выдержан, в духе азиатских принтов, за что спасибо, вероятно титульному спонсору. К тому же это 3 форма, в которой они от силы пару матчей за сезон отыграют. А если кто не заметил, то изготовитель "Пума".
Домашняя форма вполне себе хорошая.
С другой стороны, определённый стиль выдержан, в духе азиатских принтов, за что спасибо, вероятно титульному спонсору. К тому же это 3 форма, в которой они от силы пару матчей за сезон отыграют. А если кто не заметил, то изготовитель "Пума".
Домашняя форма вполне себе хорошая.