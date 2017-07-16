Новичок АПЛ «Хаддерсфилд» презентовал третий комплект формы

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16 июля 2017, 21:52

Новичок английской премьер-лиги «Хаддерсфилд» презентовал третий комплект формы. Форма выполнена в красном цвете с черными вставками.

Напомним, что «Хаддерсфилд» вырвал путевку в премьер-лигу в матче с «Редингом».