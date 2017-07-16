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Ромеро — о новом контракте с МЮ: «А кто бы не хотел играть в крупнейшем клубе мира?»

16 июля 2017, 23:28

Продливший контракт с «Манчестер Юнайтед» голкипер Серхио Ромеро с радостью воспринял предложение о пролонгировании сотрудничества:

«Рад возможности заключить новый контракт с клубом. А кто бы не хотел играть в крупнейшем клубе мира? У нас здесь играют великолепные голкиперы, и мы все чему-то друг у друга учимся.

Конечно, участие в финале Лиги Европы — это момент гордости для меня и моей семьи. Хочу и дальше помогать своей команде добиваться успеха в сезоне-2017/18».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
17 июля 2017 в 13:31
Серхио - наш человек!
Red_team
Red_team
17 июля 2017 в 09:58
У МЮ реально сильнейшая вратарская линия в мире, Ромеро как второй кипер - это просто шик, к тому же не ноет, а просто делает свою работу на высочайшем уровне
Red_team
Red_team ответ Ruslan3132 (раскрыть)
17 июля 2017 в 09:56
И по тому и по-другому
sir_Alex
sir_Alex
17 июля 2017 в 09:21
Есть шанс стать Number one в случае ухода ДДХ.
Ruslan3132
Ruslan3132
17 июля 2017 в 09:20
в крупнейшем клубе мира по доходам или по стоимости он имел ввиду?
n1ger0k
n1ger0k
17 июля 2017 в 07:15
Ромеро красавчик,знает ,что ему дают шанс и он его полностью использует, за это и благодарен клубу!
galem72
galem72
17 июля 2017 в 07:15
Лаконично, по делу и без всякого пафоса. Спасибо ему за прошлый сезон и сухой рамы в предстоящем.
sanek5700
sanek5700
17 июля 2017 в 06:51, ред.
Медведев - о новом контракте с Локомотивом: «А кто бы не хотел играть? Ну уж точно не я)»
Romeo 777
Romeo 777 ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
17 июля 2017 в 00:03
Про ЛЕ я в курсах, и довольно не плохо там отстоял, но при таком Де Хеа он №1 не станет никогда, испанец один из лучших в мире
Romeo 777
Romeo 777
17 июля 2017 в 00:01, ред.
SarmatMUFC

Кто о чем вообще. Будь добр, впредь не отвечай мне в диалогах. Не люблю таких, как ты, которые всё воспринимают в штыки и переводят стрелки. Вроде ничего обидного не было сказано, хорошо, что таких, как ты, фанов у манков тут мало, в основном нормальные ребята.
ману дель мораль
ману дель мораль
16 июля 2017 в 23:39
Каждый так скажет о своём клубе....Будь то Рамос о Реале или Мюллер о Баварии.
Даже пике о барсе так отозвется....)
SarmatMUFC
SarmatMUFC ответ Romeo 777 (раскрыть)
16 июля 2017 в 23:34
    Romeo 777
    Romeo 777
    16 июля 2017 в 23:30
    Играть то да...только вот ты не играешь) За 2 последних сезона в АПЛ накопилось на счету аж целых 6 матчей
    Гость
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