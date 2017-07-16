Ромеро — о новом контракте с МЮ: «А кто бы не хотел играть в крупнейшем клубе мира?»

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16 июля 2017, 23:28

Продливший контракт с «Манчестер Юнайтед» голкипер с радостью воспринял предложение о пролонгировании сотрудничества:

«Рад возможности заключить новый контракт с клубом. А кто бы не хотел играть в крупнейшем клубе мира? У нас здесь играют великолепные голкиперы, и мы все чему-то друг у друга учимся.

Конечно, участие в финале Лиги Европы — это момент гордости для меня и моей семьи. Хочу и дальше помогать своей команде добиваться успеха в сезоне-2017/18».