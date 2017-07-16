Ромеро — о новом контракте с МЮ: «А кто бы не хотел играть в крупнейшем клубе мира?»

Продливший контракт с «Манчестер Юнайтед» голкипер Серхио Ромеро с радостью воспринял предложение о пролонгировании сотрудничества:
«Рад возможности заключить новый контракт с клубом. А кто бы не хотел играть в крупнейшем клубе мира? У нас здесь играют великолепные голкиперы, и мы все чему-то друг у друга учимся.
Конечно, участие в финале Лиги Европы — это момент гордости для меня и моей семьи. Хочу и дальше помогать своей команде добиваться успеха в сезоне-2017/18».
Кто о чем вообще. Будь добр, впредь не отвечай мне в диалогах. Не люблю таких, как ты, которые всё воспринимают в штыки и переводят стрелки. Вроде ничего обидного не было сказано, хорошо, что таких, как ты, фанов у манков тут мало, в основном нормальные ребята.
Кто о чем вообще. Будь добр, впредь не отвечай мне в диалогах. Не люблю таких, как ты, которые всё воспринимают в штыки и переводят стрелки. Вроде ничего обидного не было сказано, хорошо, что таких, как ты, фанов у манков тут мало, в основном нормальные ребята.
Даже пике о барсе так отозвется....)
Даже пике о барсе так отозвется....)