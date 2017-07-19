Навас: «Мечта по-прежнему жива. Хочу выиграть с „Реалом“ множество титулов»

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19 июля 2017, 11:49

Голкипер «Реала» рассказал о том, как он видит свое будущее в «королевском клубе»:

«Я рад быть частью этого великого клуба. День моей презентации и встречи с президентом навсегда останется в моем сердце. Когда ты присоединяешься к лучшей команде на свете, тебе хочется стать частью ее истории. Хочется сделать свою страну частью ее истории.

Мечта по-прежнему жива во мне. Я рассчитываю выиграть множество титулов здесь.

Мои отношения с Зиданом не изменились. Он очень к нам близок, всегда поддерживает и придает уверенности».

Ранее Навас отметил, что будет сражаться до смерти за место в воротах „Реала".