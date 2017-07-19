Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2017/2018

Навас: «Мечта по-прежнему жива. Хочу выиграть с „Реалом“ множество титулов»

19 июля 2017, 11:49

Голкипер «Реала» Кейлор Навас рассказал о том, как он видит свое будущее в «королевском клубе»:

«Я рад быть частью этого великого клуба. День моей презентации и встречи с президентом навсегда останется в моем сердце. Когда ты присоединяешься к лучшей команде на свете, тебе хочется стать частью ее истории. Хочется сделать свою страну частью ее истории.

Мечта по-прежнему жива во мне. Я рассчитываю выиграть множество титулов здесь.

Мои отношения с Зиданом не изменились. Он очень к нам близок, всегда поддерживает и придает уверенности».

Ранее Навас отметил, что будет сражаться до смерти за место в воротах „Реала".

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Владелец «РБ Лейпцига»: «За Кейта действительно предлагали 75 млн евро»
19 июля 2017
Тевес: «Не хочу возвращаться. Я феномен в Шанхае»
19 июля 2017
Риисе — Лукасу Лейве: «Жаль, что ты выбрал не тот римский клуб»
19 июля 2017
Слуцкий: «Игроки „Халл Сити“ принимают мои взгляды и мою философию»
19 июля 2017
Суботич: «Обамеянг способен изменить игру одним рывком»
19 июля 2017
Моуриньо: «Я готов провести в МЮ еще 15 лет»
19 июля 2017
Сортировать
Все комментарии
starche
starche
19 июля 2017 в 16:47
Мечты останутся мечтами...................
вхсо 111
вхсо 111
19 июля 2017 в 13:37
Респект Навасу, одни слова "сражаться до смерти" уже чего значат, человек реально счастлив быть в составе великого клуба. Удачи ему!
амурец
амурец
19 июля 2017 в 13:33
главное с Реалом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 