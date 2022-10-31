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вчера, 11:56

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Шеффилд Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.44. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Бристоль Сити»: Калас Томаш — Травма, Уилсон Кейн — Травма, Бенарус Айман — Травма, Нейсмит Кел — Травма.

«Шеффилд Юнайтед»: Кларк Киран — Травма, О'Коннелл Джек — Травма.

Форма команд

На данный момент «клинки» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Зарянки» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Бристоль Сити» и «Шеффилд Юнайтед» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей 0 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бристоль Сити»: 1.44 — 1.50, дома 1.44 — 1.00.

«Шеффилд Юнайтед»: 1.65 — 0.94, в гостях 1.22 — 0.89.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 2:0, 1:0, 2:3, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.78.