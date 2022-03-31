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вчера, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Челси». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.33. Вероятность ничьи оценивается в 4.90, а поражение доступно по котировке 10.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Челси»: Чилуэлл Бенжамин — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «пенсионеры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Пчелы» отстают на 29 очков.

За последние пять матчей «Челси» и «Брентфорд» набрали соответственно 15 и 6 очков. Разница мячей +10 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Челси»: 2.04 — 0.68, дома 2.15 — 0.77.

«Брентфорд»: 1.10 — 1.57, в гостях 1.13 — 1.87.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 19 марта), а у «гостей» лишь три.

Пять очных встреч

«Челси» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:2, 0:1, 4:0, 4:0, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:2, 0:1, 4:0, 4:0, 2:2).

«Челси» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 0:1, 4:0, 4:0, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.26.