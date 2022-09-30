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30 сентября 2022, 20:33

Пропускают матч

«Манчестер Сити»: Менди Бенжамен — Дисквалифицирован, Филлипс Калвин — Травма плеча.

«Манчестер Юнайтед»: Магуайр Харри — Мышечная травма, Уильямс Брендон — Травма, Гринвуд Мэйсон — Не готов, Марсьяль Антони — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент «горожане» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» набрали соответственно 12 и 11 очков. Разница мячей +11 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Манчестер Сити»: 3.29 — 0.86, дома 4.67 — 0.67.

«Манчестер Юнайтед»: 1.33 — 1.33, в гостях 0.67 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 3:0.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:1, 0:2, 0:2, 0:2, 0:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:1, 0:2, 0:2, 0:2, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.75.

Материалы по матчу

Тен Хаг: «Мы будем играть не против Холанда, а против „Ман Сити“», Варан: «Необходимо понимать, чего хотят болельщики», Ривалдо поделился мнением о дерби Манчестера