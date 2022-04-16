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«Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити» прогноз

вчера, 11:33
Ман Юнайтед

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.28. Вероятность ничьи оценивается в 5.80, а поражение доступно по котировке 11.00.

Пропускают матч

«Манчестер Юнайтед»: Варан Рафаэль — Травма колена, Шоу Люк — Травма икроножной мышцы, МакТоминэй Скотт — Травма колена, Фред — Травма бедра, Гринвуд Мэйсон — Не готов, Кавани Эдинсон — Травма икроножной мышцы.
«Норвич Сити»: Кабак Озан — Травма бедра, Омобамиделе Эндрю — Травма спины, Ида Адам — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «красные дьяволы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канарейки» отстают на 30 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 5. Разница мячей у обеих команд -3.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Манчестер Юнайтед»: 1.58 — 1.35, дома 1.56 — 1.19.
«Норвич Сити»: 0.65 — 2.03, в гостях 0.53 — 2.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Манчестер Юнайтед» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:1, 1:1, 4:0, 1:3, 0:1).

«Манчестер Юнайтед» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (4:0, 1:2, 4:0, 4:0, 4:0).

«Манчестер Юнайтед» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 1:1, 4:0, 1:3, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей или ничья» с коэффициентом 4.25.

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Все комментарии

jpp9zhm6mn53
jpp9zhm6mn53
вчера в 18:24
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выиграет матч.
7zdam5mspegh
7zdam5mspegh
вчера в 16:24
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержит победу.
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