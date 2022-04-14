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вчера, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Тоттенхэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.53. Вероятность ничьи оценивается в 4.15, а поражение доступно по котировке 6.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.93, а за «верх» — 1.87.

Пропускают матч

«Тоттенхэм»: Доэрти Мэтт — Травма колена, Танганга Джафет — Травма колена, Скипп Оливер — Травма паха.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Модер Якуб — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «шпоры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Чайки» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Тоттенхэм» и «Брайтон энд Хоув Альбион» набрали соответственно 12 и 4 очка. Разница мячей +11 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Тоттенхэм»: 1.81 — 1.19, дома 2.07 — 1.13.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: 0.90 — 1.19, в гостях 1.20 — 1.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Тоттенхэм» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 2:1, 2:1, 1:0, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.53.