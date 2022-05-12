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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бордо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 2.75.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Бордо»: Пембеле Тимоти — Травма колена, Игнатенко Данил — Травма, Сиссоко Иссуф — Травма, Элис Альберто — Травма колена.

«Лорьян»: Бартуч Тедди — Травма.

Форма команд

На данный момент «мерлузовые» на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Жирондинцы» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Лорьян» и «Бордо» набрали соответственно 3 и 1 очко. Разница мячей -11 и -9 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бордо»: 1.33 — 2.47, дома 1.39 — 1.83.

«Лорьян»: 0.94 — 1.72, в гостях 0.83 — 2.28.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Бордо» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 2:1, 2:1, 3:0, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 4:1, 2:1, 1:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.45.