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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 7.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.15, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Лион»: Лопеш Антони — Травма, Боатенг Джером — Мышечная травма, Диоманде Синали — Травма, Какере Максенс — Травма колена, Февр Ромен — Мышечная травма, Шерки Райан — Перелом ноги.

«Анже»: Халед Зинедин — Травма бедра, Кабо Джимми — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «олимпийцы» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Скоисты» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Лион» и «Анже» набрали соответственно 5 и 3 очка. Разница мячей 0 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лион»: 1.38 — 1.28, дома 1.67 — 1.20.

«Анже»: 1.10 — 1.41, в гостях 1.14 — 1.64.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Лион» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:0, 6:0, 2:1, 1:1, 2:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:0, 3:0, 0:1, 6:0, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (3:0, 3:0, 0:1, 6:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.70.