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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лорьян». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.25.

Пропускают матч

«Лорьян»: Бартуч Тедди — Травма, Морель Жереми — Травма, Диарра Стефан — Травма.

«Реймс»: Пеннето Николас — Травма, Хорнби Фрейзер — Травма, Экитике Уго — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «красно-белые» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Мерлузовые» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Лорьян» и «Реймс» набрали соответственно 6 и 4 очка. Разница мячей -5 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лорьян»: 0.97 — 1.68, дома 1.13 — 1.00.

«Реймс»: 1.06 — 1.09, в гостях 0.82 — 1.12.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Лорьян» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:0, 1:0, 1:3, 0:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.25.