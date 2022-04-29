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«Монпелье» — «Мец» прогноз

вчера, 16:33
Монпелье

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Монпелье». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.72. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 4.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.98, а за «верх» — 1.82.

Пропускают матч

«Монпелье»: Чато Энцо — Травма.
«Мец»: Оберхаузер Давид — Травма, Укиджа Александр — Красная карточка, Бронн Дилан — Травма, Кабит Мануэль — Травма колена, Канде Фали — Травма, Удоль Матье — Травма колена, Хабиб Маига — Травма.

Форма команд

На данный момент «паладины» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Мессинцы» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 1. Разница мячей у обеих команд -8.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Монпелье»: 1.35 — 1.50, дома 1.47 — 1.18.
«Мец»: 0.85 — 1.76, в гостях 0.71 — 1.82.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 1:1, 0:2, 1:1, 2:2).

«Мец» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 1:1, 0:2, 1:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.80.

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