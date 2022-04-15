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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Монпелье». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.00, а поражение доступно по котировке 3.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.17.

Пропускают матч

«Монпелье»: Ристич Михайло — Красная карточка.

«Реймс»: Гравильон Эндрю — Травма, Зенели Арбер — Травма, Донис Анастасиос — Травма, Туре Эль-Билаль — Мышечная травма, Экитике Уго — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «паладины» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Красно-белые» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Реймс» и «Монпелье» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -3 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Монпелье»: 1.42 — 1.42, дома 1.56 — 1.25.

«Реймс»: 1.10 — 1.13, в гостях 0.88 — 1.19.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (3:3, 0:0, 0:4, 1:0, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.90.