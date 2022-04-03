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вчера, 06:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Страсбур». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 2.07.

Пропускают матч

«Страсбур»: Дукуре Исмаэль — Травма, Ле Маршан Максим — Травма спины, Кандил Нордин — Травма, Томассон Адриен — Травма бедра.

«Ланс»: Жан Корентен — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «гонщики» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кроваво-золотые» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Ланс» и «Страсбур» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей +1 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Страсбур»: 1.72 — 1.10, дома 2.00 — 0.93.

«Ланс»: 1.55 — 1.34, в гостях 1.36 — 1.64.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Страсбур» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 1:2, 0:1, 1:1, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.15.