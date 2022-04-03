Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Страсбур». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.50.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 2.07.
Пропускают матч
«Страсбур»: Дукуре Исмаэль — Травма, Ле Маршан Максим — Травма спины, Кандил Нордин — Травма, Томассон Адриен — Травма бедра.
«Ланс»: Жан Корентен — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «гонщики» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кроваво-золотые» отстают на 4 очка.
За последние пять матчей «Ланс» и «Страсбур» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей +1 и +2 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Страсбур»: 1.72 — 1.10, дома 2.00 — 0.93.
«Ланс»: 1.55 — 1.34, в гостях 1.36 — 1.64.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Страсбур» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 1:2, 0:1, 1:1, 3:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.15.