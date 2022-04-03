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«Страсбур» — «Ланс» прогноз

вчера, 06:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Страсбур». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 2.07.

Пропускают матч

«Страсбур»: Дукуре Исмаэль — Травма, Ле Маршан Максим — Травма спины, Кандил Нордин — Травма, Томассон Адриен — Травма бедра.
«Ланс»: Жан Корентен — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «гонщики» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кроваво-золотые» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Ланс» и «Страсбур» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей +1 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Страсбур»: 1.72 — 1.10, дома 2.00 — 0.93.
«Ланс»: 1.55 — 1.34, в гостях 1.36 — 1.64.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Страсбур» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 1:2, 0:1, 1:1, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.15.

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Все комментарии

wyh3r4twjkur
wyh3r4twjkur
вчера в 14:21
Тотал меньше 2.5 сыграет.
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rkav4kpmh3hv
вчера в 14:21
Тотал меньше 2.5 пройдет.
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2fpnwd6dvuc8
вчера в 13:21
Футбольный клуб «Страсбур» одержит победу.
mgn8ab5ff4xc
mgn8ab5ff4xc
вчера в 13:20
Футбольный клуб «Страсбур» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 08:25
Гол Ланса в ворота соперника - частое явление - ставка заходил а в 14ти последних очных противостояниях команд и данный поединок тоже может войти в многолетнюю тенденцию. Стиль игры гостей, их турнирное положение, и в целом очень привлекательное движение мяча вперед за счет интенсивности и высокой игры должно раскрыть игру, где гол красно-желтых выглядит разумным выбором с достойным на то кефом.
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