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27 апреля 2022, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Пари Сен-Жермен». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 3.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.20, а за «верх» — 1.68.

Пропускают матч

«Страсбур»: Дукуре Исмаэль — Травма, Аолу Жан — Травма паха, Кандил Нордин — Травма, Льенар Димитри — Травма, Уорис Маджид — Травма.

«Пари Сен-Жермен»: Диалло Абду — Мышечная травма, Курзава Лайвен — Травма спины, Габри Исмаэль — Травма лодыжки, Дракслер Юлиан — Травма колена, Паредес Леандро — Мышечная травма, Икарди Мауро — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «парижане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Гонщики» отстают на 22 очка.

За последние пять матчей «Пари Сен-Жермен» и «Страсбур» набрали соответственно 13 и 8 очков. Разница мячей +1 и +13 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Страсбур»: 1.62 — 1.06, дома 1.88 — 0.88.

«Пари Сен-Жермен»: 2.24 — 0.91, в гостях 2.00 — 1.24.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Пари Сен-Жермен» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (4:2, 1:4, 4:0, 1:0, 2:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:2, 1:4, 4:0, 1:0, 2:2).

«Пари Сен-Жермен» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:2, 1:4, 4:0, 1:0, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.20.