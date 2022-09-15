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вчера, 21:33

Пропускают матч

«Боруссия»: Кобель Грегор — Мышечная травма, Морей Матеу — Травма колена, Дахуд Махмуд — Травма плеча, Аллер Себастьен — Простуда, Байно-Гиттенс Джейми — Травма плеча.

«Шальке-04»: Камински Марцин — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Боруссия»: Мейер Александер — Геррейру Рафаэл, Зюле Никлас, Менье Тома, Хуммельс Матс — Азар Торган, Беллингем Джуд, Брандт Юлиан, Озкан Салих, Ройс Марко — Модест Антони.



«Шальке-04»: Шволов Александер — Ван ден Берг Сепп, Йосида Мая, Матрикиани Хеннинг, Мор Тобиас — Бюлтер Мариус, Дрекслер Доминик, Краусс Том, Флик Флориан — Полтер Себастьян, Теродде Симон.

Форма команд

На данный момент «шмели» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Горняки» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Боруссия» и «Шальке-04» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей 0 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Боруссия»: 1.33 — 1.17, дома 1.33 — 1.00.

«Шальке-04»: 1.33 — 2.17, в гостях 0.67 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 14 сентября), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:4, 3:0, 4:0, 0:0, 2:4).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:4, 3:0, 4:0, 0:0, 2:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.66.