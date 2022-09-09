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сегодня, 16:33

Пропускают матч

«Кёльн»: Лимниос Димитрис — Травма колена, Андерссон Себастьян — Травма колена, Ут Марк — Травма.

«Унион»: Баумгартль Тимо — Простуда, Лейте Диого — Травма грудной клетки, Сибатчу Теосон — Мышечная травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Педерсен Мадс, Хюберс Тимо, Шиндлер Кингсли — Кайнц Флориан, Любичич Деян, Майна Линтон, Мартель Эрик, Шкири Эльес — Тиггес Штеффен.



«Унион»: Реннов Фредерик — Духи Данило, Кнохе Робин, Лейте Диого — Риерсон Юлиан, Триммель Кристофер, Хаберер Яник, Харагути Гэнки, Хедира Рани — Бекер Шеральдо, Михел Свен.

Форма команд

На данный момент «железные» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Козлы» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Унион» и «Кёльн» набрали соответственно 11 и 9 очков. Разница мячей +4 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кёльн»: 2.00 — 1.20, дома 1.50 — 0.50.

«Унион»: 2.40 — 0.80, в гостях 3.00 — 0.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 08 сентября), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«Унион» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:0, 2:2, 2:1, 1:2, 1:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 2:2, 2:1, 1:2, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:0, 2:2, 2:1, 1:2, 1:2).

«Унион» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:2, 2:1, 1:2, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.95.