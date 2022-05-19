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«Дженоа» — «Болонья» прогноз

19 мая 2022, 18:33
Болонья

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Дженоа». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 2.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Болонья»: Майкл Кингсли — Травма спины.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Дженоа»: Сиригу Сальваторе — Бани Маттиа, Кришито Доменико, Хефти Силван, Эстигор Лео — Амири Надим, Анкра Филип, Бадель Милан, Френдруп Мортен, Экубан Калеб — Дестро Маттиа.
Запасные: Шемпер Адриан — Васкес Йохан, Гильоне Паоло, Калафьори Риккардо, Масиелло Андреа — Гальдамес Пабло, Гудмундссон Альберт, Мелегони Филиппо, Портанова Маноло, Эрнани.

«Болонья»: Скорупски Лукаш — Медель Гари, Сумаоро Адама, Тете Артур — Де Сильвестри Лоренцо, Домингес Николас, Сориано Роберто, Хики Аарон, Шутен Йерди — Арнаутович Марко, Бэрроу Муса.
Запасные: Барди Франческо — Бинкс Луис, Бонифаци Кевин, Дейкс Митчелл, Касиус Денсо — Аэбишер Мишель, Виола Николас, Сванберг Маттиас — Виньято Эмануэль, Орсолини Риккардо, Сансоне Никола, Сантандер Федерико.

Форма команд

На данный момент «красно-синие» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Грифоны» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Дженоа» и «Болонья» набрали соответственно 6 и 5 очков. Разница мячей -4 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Дженоа»: 0.73 — 1.59, дома 0.78 — 1.33.
«Болонья»: 1.16 — 1.49, в гостях 1.00 — 1.72.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:2, 0:2, 2:0, 0:3, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.63.

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