Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Дженоа» — «Кальяри» прогноз

вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Дженоа». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 3.45.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.25.

Пропускают матч

«Кальяри»: Нандес Наитан — Травма колена, Стротман Кевин — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Дженоа»: Сиригу Сальваторе — Васкес Йохан, Максимович Никола, Хефти Силван, Эстигор Лео — Амири Надим, Бадель Милан, Гудмундссон Альберт, Стураро Стефано, Экубан Калеб — Дестро Маттиа.
Запасные: Шемпер Адриан — Бани Маттиа, Гильоне Паоло, Кришито Доменико — Гальдамес Пабло, Мелегони Филиппо, Портанова Маноло, Френдруп Мортен — Пикколи Роберто.

«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Карбони Андреа, Чеппителли Лука — Белланова Рауль, Грасси Альберто, Дальберт, Дейола Алессандро, Марин Рэзван — Жоао Педро, Кейта Бальде.
Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Валукиевич Себастьян, Дзаппа Габриэле, Ликояннис Хараламбос — Базелли Даниэле, Перейро Гастон, Рог Марко — Гальяно Лука, Паволетти Леонардо, Сетер Дамир.

Форма команд

На данный момент «сардинцы» на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Грифоны» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Дженоа» и «Кальяри» набрали соответственно 4 и 3 очка. Разница мячей -5 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Дженоа»: 0.73 — 1.64, дома 0.69 — 1.44.
«Кальяри»: 0.94 — 1.85, в гостях 0.81 — 2.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Дженоа» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 1:0, 1:1, 2:1, 3:1).

«Дженоа» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 0:1, 1:0, 1:0, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.25.

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

wwaxk4mj2mr2
wwaxk4mj2mr2
вчера в 22:18
Футбольный клуб «Дженоа» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 