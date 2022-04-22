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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Дженоа». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 3.45.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.25.

Пропускают матч

«Кальяри»: Нандес Наитан — Травма колена, Стротман Кевин — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Дженоа»: Сиригу Сальваторе — Васкес Йохан, Максимович Никола, Хефти Силван, Эстигор Лео — Амири Надим, Бадель Милан, Гудмундссон Альберт, Стураро Стефано, Экубан Калеб — Дестро Маттиа.

Запасные: Шемпер Адриан — Бани Маттиа, Гильоне Паоло, Кришито Доменико — Гальдамес Пабло, Мелегони Филиппо, Портанова Маноло, Френдруп Мортен — Пикколи Роберто.



«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Карбони Андреа, Чеппителли Лука — Белланова Рауль, Грасси Альберто, Дальберт, Дейола Алессандро, Марин Рэзван — Жоао Педро, Кейта Бальде.

Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Валукиевич Себастьян, Дзаппа Габриэле, Ликояннис Хараламбос — Базелли Даниэле, Перейро Гастон, Рог Марко — Гальяно Лука, Паволетти Леонардо, Сетер Дамир.

Форма команд

На данный момент «сардинцы» на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Грифоны» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Дженоа» и «Кальяри» набрали соответственно 4 и 3 очка. Разница мячей -5 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Дженоа»: 0.73 — 1.64, дома 0.69 — 1.44.

«Кальяри»: 0.94 — 1.85, в гостях 0.81 — 2.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Дженоа» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 1:0, 1:1, 2:1, 3:1).

«Дженоа» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 0:1, 1:0, 1:0, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.25.