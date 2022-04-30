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вчера, 06:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Кальяри». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 2.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Кальяри»: Оберт Адам — Травма.

«Верона»: Пандур Ивор — Травма, Давидович Павел — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Гольданига Эдоардо, Ловато Маттео — Белланова Рауль, Грасси Альберто, Дальберт, Дейола Алессандро, Марин Рэзван — Жоао Педро, Кейта Бальде.

Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Валукиевич Себастьян, Дзаппа Габриэле, Карбони Андреа, Ликояннис Хараламбос, Чеппителли Лука — Базелли Даниэле, Нандес Наитан, Перейро Гастон, Рог Марко — Паволетти Леонардо.



«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Казале Николо, Чеккерини Федерико — Барак Антонин, Илич Иван, Капрари Джанлука, Лазович Дарко, Тамез Адриен, Фараони Давиде — Симеоне Джованни.

Запасные: Депаоли Фабио, Рецос Панайотис, Фработта Джанлука, Шутало Бошко — Бесса Даниэль, Велозу Мигель, Прашелик Матеуш, Хонгла Мартин — Канчельери Маттео, Кьеза Федерико, Лазанья Кевин.

Форма команд

На данный момент «мастифы» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сардинцы» отстают на 21 очко.

За последние пять матчей «Верона» и «Кальяри» набрали соответственно 8 и 3 очка. Разница мячей -6 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кальяри»: 0.91 — 1.82, дома 1.06 — 1.65.

«Верона»: 1.74 — 1.50, в гостях 1.53 — 1.76.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.50.