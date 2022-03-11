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сегодня, 08:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ювентус». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 5.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Сампдория»: Дамсгорд Миккел — Травма колена, Габбьядини Маноло — Травма.

«Ювентус»: Бонуччи Леонардо — Травма икроножной мышцы, Кьеллини Джорджо — Травма икроножной мышцы, Закариа Денис — Травма паха, МакКенни Уэстон — Перелом лодыжки, Дибала Пауло — Травма, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сампдория»: Фальконе Владимиро — Ауджелло Томмазо, Берешиньски Бартош, Йосида Мая, Колли Эбрима — Кандрева Антонио, Сенси Стефано, Торсбю Мортен, Экдаль Альбин — Капуто Франческо, Квальярелла Фабио.

Запасные: Аудеро Эмиль, Равалья Никола — Маньяни Джанджакомо, Феррари Джанмарко — Виейра Роналдо, Джовинко Себастьян, Ринкон Томас, Сабири Абделхамид, Тримболи Симоне — Супряга Владислав.



«Ювентус»: Щесны Войцех — де Лигт Матийс, Ларангейра Данило, Пеллегрини Эрос, Ругани Даниэле — Локателли Мануэль, Мело Артур, Рабьо Адриен — Влахович Душан, Куадрадо Хуан, Мората Альваро.

Запасные: Перин Маттиа, Пинсольо Карло — Де Винтер Кони — Миретти Фабио — Аке Марлей, Кин Моизе.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 27 очков.

За последние пять матчей «Ювентус» и «Сампдория» набрали соответственно 11 и 6 очков. Разница мячей 0 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сампдория»: 1.29 — 1.71, дома 1.57 — 1.79.

«Ювентус»: 1.50 — 0.89, в гостях 1.71 — 1.14.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 06 марта), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Ювентус» — победитель всех пяти последних очных встреч (4:1, 3:2, 0:2, 3:0, 2:0).

«Ювентус» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 3:2, 0:2, 3:0, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.65.