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сегодня, 00:33

Пропускают матч

«Ювентус»: Де Шильо Маттиа — Травма бедра, Ди Мария Анхель — Мышечная травма, Пеетерс Дауда — Мышечная травма, Погба Поль — Травма колена, Аке Марлей — Перелом ноги, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Ювентус»: Щесны Войцех — Бонуччи Леонардо, Ларангейра Данило, Ругани Даниэле — Костич Филип, Куадрадо Хуан, Локателли Мануэль, Паредес Леандро, Рабьо Адриен — Влахович Душан, Милик Аркадиуш.

Запасные: Перин Маттиа, Пинсольо Карло — Гатти Федерико, Сандро Алекс — МакКенни Уэстон, Мальвано Матиас, Миретти Фабио, Фаджоли Николо — Кин Моизе.



«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Де Винтер Кони, Луперто Себастьяно, Париси Фабиано, Эбуэи Тайронн — Бальданзи Томмазо, Бандинелли Филиппо, Марин Рэзван, Хаас Николас — Дестро Маттиа, Сатриано Мартин.

Запасные: Перизан Самуэле, Уйкани Самир — Валукиевич Себастьян, Гуарино Габриэле, Какаке Либерато, Стоянович Петар — Байрами Недим, Фаццини Якопо, Хендерсон Лиам — Камбиаги Николо, Ламмерс Сэм, Пьяца Марко, Эконг Эммануэль.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Синие» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд +1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ювентус»: 1.30 — 0.70, дома 2.20 — 0.60.

«Эмполи»: 0.90 — 1.10, в гостях 1.00 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Ювентус» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (0:1, 1:0, 2:0, 1:0, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал меньше (2.25)» с коэффициентом 2.35.