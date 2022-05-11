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сегодня, 01:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Аякс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.15. Вероятность ничьи оценивается в 8.50, а поражение доступно по котировке 16.00.

Пропускают матч

«Аякс»: Онана Андре — Травма, Пасвер Ремко — Травма пальца руки, Клайбер Шон — Травма колена, Мартинес Лисандро — Травма, Гравенберг Райан — Травма лодыжки, Лабиад Закария — Травма колена, Антони — Травма лодыжки.

«Херенвен»: Бохневич Павел — Травма колена, Ван Акен Йост — Травма.

Форма команд

На данный момент «амстердамцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Суперфризы» отстают на 41 очко.

За последние пять матчей «Аякс» и «Херенвен» набрали соответственно 13 и 8 очков. Разница мячей +7 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аякс»: 2.84 — 0.53, дома 3.56 — 0.50.

«Херенвен»: 1.06 — 1.38, в гостях 0.88 — 1.19.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

«Аякс» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:2, 1:2, 0:3, 5:1, 1:3).

«Аякс» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (5:1, 4:1, 3:1, 4:4, 4:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 1:2, 0:3, 5:1, 1:3).

«Аякс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 1:2, 0:3, 5:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Хозяева забьют в обоих таймах» с коэффициентом 1.5.