1653067986

20 мая 2022, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — « АЗ Алкмар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.43. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 7.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

« АЗ Алкмар»: Бараси Юсуф — Травма.

«Херенвен»: Бохневич Павел — Травма колена, Ван Акен Йост — Травма.

Форма команд

На данный момент «сырные фермеры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Суперфризы» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Херенвен» и « АЗ Алкмар» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей -3 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

« АЗ Алкмар»: 1.89 — 1.34, дома 2.12 — 1.18.

«Херенвен»: 1.14 — 1.49, в гостях 0.82 — 1.41.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:2, 2:1, 1:3, 3:1, 0:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 2:1, 1:3, 3:1, 0:3).

« АЗ Алкмар» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 2:1, 1:3, 3:1, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.65.