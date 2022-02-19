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вчера, 11:23

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фейеноорд». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.15. Вероятность ничьи оценивается в 8.00, а поражение доступно по котировке 18.00.

Пропускают матч

«Фейеноорд»: Сандлер Филипп — Травма бедра.

«Камбюр»: Улдрикис Робертс — Травма.

Форма команд

На данный момент «гордость юга» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Жёлто-синие» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей «Фейеноорд» и «Камбюр» набрали соответственно 12 и 3 очка. Разница мячей +11 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фейеноорд»: 2.36 — 0.86, дома 2.55 — 0.91.

«Камбюр»: 1.73 — 2.14, в гостях 1.55 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1 (коэффициенты 10.25 и 10.50 соответственно).

Пять очных встреч

«Фейеноорд» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:3, 1:2, 3:1, 0:2, 2:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:3, 1:2, 3:1, 0:2, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:3, 1:2, 3:1, 0:2, 2:1).

«Фейеноорд» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 1:2, 3:1, 0:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.05.