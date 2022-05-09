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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Витесс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 2.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Фортуна»: Сиовас Димитриос — Травма, Риенстра Бен — Травма.

«Витесс»: Хувен Йерун — Травма, Виттек Максимилиан — Травма, Ороз Доминик — Травма, Гбохо Янн — Травма.

Форма команд

На данный момент «желто-черные» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Фортунезен» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Фортуна» и «Витесс» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей +3 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фортуна»: 1.06 — 2.03, дома 1.19 — 1.81.

«Витесс»: 1.19 — 1.50, в гостях 1.25 — 1.31.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 3:3, 2:0, 1:3, 4:2).

«Витесс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 3:3, 2:0, 1:3, 4:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.65.