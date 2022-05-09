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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фейеноорд». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 5.00, а поражение доступно по котировке 6.30.

Пропускают матч

«Гоу Эхед Иглс»: Мартина Руэндли — Травма, Ботос Яннис-Фивос — Травма, Росс Фрэнсис — Травма.

«Фейеноорд»: Бейлоу Джастин — Травма ступни.

Форма команд

На данный момент «гордость юга» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Гордость с эйссела» отстают на 32 очка.

За последние пять матчей «Фейеноорд» и «Гоу Эхед Иглс» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей +2 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Гоу Эхед Иглс»: 1.13 — 1.47, дома 1.56 — 1.44.

«Фейеноорд»: 2.31 — 1.00, в гостях 2.25 — 1.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 08 мая), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — нет» с коэффициентом 2.19.