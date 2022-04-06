Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Гоу Эхед Иглс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.12. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.55.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.72, а за «верх» — 2.12.
Пропускают матч
«Гоу Эхед Иглс»: Кроутнер Сэм — Проблемы с сердцем.
«Виллем II»: Мервелд Ринго — Травма, Остинг Тейс — Травма.
Форма команд
На данный момент «гордость с эйссела» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Трёхцветные» отстают на 10 очков.
За последние пять матчей «Гоу Эхед Иглс» и «Виллем II» набрали соответственно 10 и 2 очка. Разница мячей +4 и -4 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Гоу Эхед Иглс»: 1.11 — 1.54, дома 1.43 — 1.50.
«Виллем II»: 0.82 — 1.71, в гостях 0.79 — 2.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (0:1, 2:0, 0:1, 0:2, 1:0).
Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.72.