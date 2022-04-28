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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — « АЗ Алкмар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.73. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 5.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.87, а за «верх» — 1.93.

Пропускают матч

« АЗ Алкмар»: Таабуни Мохамед — Травма, Бараси Юсуф — Травма, Дуин Желле — Операция.

Форма команд

На данный момент «сырные фермеры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Владыки замка» отстают на 33 очка.

За последние пять матчей « АЗ Алкмар» и «Спарта» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей -5 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Спарта»: 0.73 — 1.50, дома 0.87 — 1.33.

« АЗ Алкмар»: 1.93 — 1.20, в гостях 1.67 — 1.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 2:0, 4:4, 3:0, 5:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.93.