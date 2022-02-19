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«Твенте» — «Гоу Эхед Иглс» прогноз

вчера, 11:22

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Твенте». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 5.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.87, а за «верх» — 1.93.

Пропускают матч

«Твенте»: Пьерье Кик — Травма спины, Хилгерс Меес — Травма паха, Брама Вут — Мышечная травма.
«Гоу Эхед Иглс»: Хайль Огечика — Травма, Кроутнер Сэм — Проблемы с сердцем.

Форма команд

На данный момент «красные» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Гордость с эйссела» отстают на 19 очков.

За последние пять матчей «Твенте» и «Гоу Эхед Иглс» набрали соответственно 10 и 1 очко. Разница мячей +1 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Твенте»: 1.55 — 1.23, дома 1.50 — 0.60.
«Гоу Эхед Иглс»: 1.00 — 1.73, в гостях 0.73 — 1.73.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1 (коэффициенты 7.80 и 6.75 соответственно).

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 2:5, 1:2, 0:1, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 2:5, 1:2, 0:1, 1:2).

«Гоу Эхед Иглс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 2:5, 1:2, 0:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.93.

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Все комментарии

4brxrps3rv9b
4brxrps3rv9b
вчера в 19:10
Футбольный клуб «Твенте» одержит победу.
s7n3bghuaty7
s7n3bghuaty7
вчера в 19:09
Футбольный клуб «Твенте» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 13:34
Твенте не проиграет
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