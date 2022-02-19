Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Твенте». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 5.00.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.87, а за «верх» — 1.93.
Пропускают матч
«Твенте»: Пьерье Кик — Травма спины, Хилгерс Меес — Травма паха, Брама Вут — Мышечная травма.
«Гоу Эхед Иглс»: Хайль Огечика — Травма, Кроутнер Сэм — Проблемы с сердцем.
Форма команд
На данный момент «красные» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Гордость с эйссела» отстают на 19 очков.
За последние пять матчей «Твенте» и «Гоу Эхед Иглс» набрали соответственно 10 и 1 очко. Разница мячей +1 и -8 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Твенте»: 1.55 — 1.23, дома 1.50 — 0.60.
«Гоу Эхед Иглс»: 1.00 — 1.73, в гостях 0.73 — 1.73.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1 (коэффициенты 7.80 и 6.75 соответственно).
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 2:5, 1:2, 0:1, 1:2).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 2:5, 1:2, 0:1, 1:2).
«Гоу Эхед Иглс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 2:5, 1:2, 0:1, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.93.