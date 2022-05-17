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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Утрехт». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.02. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 3.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Утрехт»: де Кейзер Фабиан — Травма бедра, Акмум Реда — Травма колена, Рамселар Барт — Травма, Маеда Наоки — Травма.

«Витесс»: Виттек Максимилиан — Травма, Ороз Доминик — Травма, Расмуссен Якоб — Травма, Гбохо Янн — Травма.

Форма команд

На данный момент «желто-черные» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Жители собора» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Витесс» и «Утрехт» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей -3 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Утрехт»: 1.50 — 1.35, дома 1.88 — 1.18.

«Витесс»: 1.24 — 1.50, в гостях 1.29 — 1.29.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Витесс» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:1, 2:1, 1:3, 1:0, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:1, 1:3, 1:0, 2:1).

«Витесс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:1, 1:3, 1:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.40.