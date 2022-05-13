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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Виллем II». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 2.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Виллем II»: Бергстрем Эмиль — Травма, Мервелд Ринго — Травма, Кампетсис Анаргирос — Травма, Остинг Тейс — Травма.

«Утрехт»: де Кейзер Фабиан — Травма бедра, Акмум Реда — Травма колена, Ван дер Марел Марк — Травма, Рамселар Барт — Травма, Маеда Наоки — Травма.

Форма команд

На данный момент «жители собора» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Трёхцветные» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Виллем II» и «Утрехт» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -3 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Виллем II»: 0.88 — 1.73, дома 0.94 — 1.25.

«Утрехт»: 1.55 — 1.30, в гостях 1.19 — 1.44.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Утрехт» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (5:1, 3:2, 0:6, 1:1, 2:0).

«Утрехт» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (5:1, 3:2, 0:6, 1:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.95.